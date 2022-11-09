Под Волгоградом мобилизованные разведчики учатся ведению боя в городе

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мобилизованные разведчики из Волгоградской области учатся ведению боя в городских условиях. Тренировки проходят в одном из центров Минобороны РФ на территории региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, по легенде военнослужащие должны в ограниченном пространстве выполнить боевую задачу, а именно в составе группы или поодиночке незаметно проникнуть в здание и обезвредить противника.

- Занятия проходят в рамках боевого слаживания подразделений резервистов. До этого с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации, состоялись занятия по основным предметам боевой подготовки, а также одиночная общевойсковая подготовка, - уточнили в ЮВО.

Добавим, что тренировки проходят в максимально реалистичных условиях. Во время подготовки используются холостые патроны, имитационные гранаты. При этом резервисты тренируются в бронежилетах.