Жители Волгоградской области должны банкам более 315 млрд рублей

Больше половины этих денег волгоградцы взяли на покупку товаров и услуг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцы погрязли в кредитах, и с каждым годом их долги банкам только растут. За год сумма невыплаченных кредитов выросла еще на 7,3%. На сегодня жители региона должны банкам более 315 миллиардов рублей. И менее половины из этих денег они брали на покупку жилья.

Хотя портфель жилищных кредитов тоже растет – за год сумма долга по ипотеке у волгоградцев выросла еще на 12,7%. На сегодня 139,6 млрд рублей волгоградцы должны именно по кредитам, которые они брали на покупку квартиры или дома. Несмотря на то, что год выдался весьма непростой во всех отношениях, что жилье очень выросло в цене, волгоградцы взяли 12 тысяч 92 ипотечных кредита (по данным на 1 октября 2022 года).

- Средняя сумма ипотеки за год увеличилась с 2,3 млн рублей в сентябре прошлого года до 3,1 млн рублей в сентябре 2022 года, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского отделения Банка России.

И все же более половины жителей влезли в кредитную кабалу не потому, что хотели улучшить жилищные условия. 56% кредитного портфеля приходится на потребительские кредиты. Сегодня волгоградцы должны банкам 175,7 млрд рублей, которые они взяли на покупку разных товаров и услуг.