У волгоградских должников за электроэнергию арестовали счета более чем на 71 млн рублей

У должников за электричество арестовали имущество на 71 млн Фото: Эдуард Пальгунов

Некоторые жители Волгограда наплевательски относятся к платежам за электричество и просто не делают их, накапливая огромные долги. Суммы могут быть многомиллионные. За 9 месяцев 2022 года по решению суда с должников-физлиц за неоплаченную электроэнергию взыскано более 71 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Волгоградэнергосбыте».

Судебными приставами в этом году было возбуждено 26 826 исполнительных производств на неплательщиков за электричество. У волгоградцев по решению суда арестовывают банковские счета и карты, пенсионные счета. Кроме того, из-за долгов могут произойти не только денежные потери, но и другие неприятности в неподходящий момент, например, при продаже квартиры или машины, при поездке за границу. С долгами не удастся поехать даже в Беларусь и Казахстан.

- В рамках исполнительных производств территориальными органами ФССП России было вынесено 1404 постановления об ограничении права на выезд должника за пределы РФ до погашения задолженности, 2783 постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, 3031 постановление - о запрете в отношении объектов недвижимости, - отметили в «Волгоградэнергосбыте».

Энергетики и приставы во время рейдов могут арестовать у должников имущество, как правило, это бытовая техника. Однако могут изъять и автомобиль.