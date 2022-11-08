В Камышине признали недействительным решение собрания о выборе УК

Решение о выборе УК отменили. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Если в течение трех месяцев подряд из одного дома в госжилнадзор передают два и более протокола общих собраний собственников (ОСС) о выборе управляющей компании, инспекция проводит проверку. Так и произошло с домом №18 на улице Крупской в Камышине. В итоге Камышинский городской суд признал решение ОСС о выборе управляющей организации ООО «СТЭМ» недействительным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Как показала проверка госжилнадзора, решение собрания собственников, которое оформили протоколом от 24 декабря 2021 года, оказалось не правомочно. Жильцы не набрали необходимого кворума – проголосовали менее половины собственников. Так что оснований для заключения договора управления с УК «СТЭМ» не было. Инспекция обратилась в суд с иском о признании недействительным этого решения ОСС. Суд требования госжилнадзора поддержал. Решение уже вступило в силу.