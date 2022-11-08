Волгоградский омбудсмен помог пенсионерке вернуть списанные за чужой кредит деньги

Женщина добилась справедливости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека Волгоградской области помог 69-летней женщине вернуть списанные за чужой кредит деньги. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе омбудсмена, с января 2022 года с пенсии Людмилы Геннадьевны начали удерживать приличную сумму. На жизнь оставалось 6 тысяч рублей. При этом в региональном УФССП ей пояснили, что никаких долгов за ней не числится.

Как оказалось, списание средств происходило на основании постановления московского суда. В документе говорилось, что волгоградка якобы взяла кредит в микрофинансовой организации. Однако адреса реальной должницы и ее тезки различались.

- Людмила Геннадьевна утверждала, что Москву в последние десятилетия не посещала, паспорт не теряла, в финансовые организации на ее территории не обращалась. Женщина уверена, что ее личные данные были использованы злоумышленниками в корыстных целях, - отметили в пресс-службе омбудсмена.

К делу подключились сотрудники правоохранительных органов. По требованию столичной прокуратуры договор займа признали незаконным, а деньги пенсионерке вернули.