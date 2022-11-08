Под Волгоградом мужчина избил работника фермы из-за грубости Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 ноября в больницу Светлоярского района госпитализировали 30-летнего мужчину с травмами. По словам потерпевшего, травмы ему нанес знакомый фермера, на которого он работал. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент случился в частном фермерском хозяйстве, куда в разгаре рабочего дня приехал посторонний мужчина.

- Ему показалось, что рабочий недостаточно хорошо выполняет свои обязанности и стал делать ему замечания, на что последний грубо ответил ему. Разозлившись, прибывший нанес несколько ударов ногой мужчине в область живота, после чего уехал, - уточнили в полиции.

Подозреваемого задержали через сутки. На него возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». За агрессию мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.