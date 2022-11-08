В Волгограде из-за матча «Ротора» изменится расписание одной электрички

Фото: Приволжская железная дорога

В Волгограде для футбольных болельщиков 9 ноября поменяется расписание одной электрички. На 56 минут позже отправится рейс №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги. Со станции «Аэропорт» электричка поедет в 21.05. На верхней платформе на Мамаевом кургане она заберет болельщиков в 21.30. На конечную остановку «Шпалопропитка» в Красноармейском районе электропоезд прибудет в 22.30.

К началу матча 9 ноября болельщики смогут добраться на двух электричках, которые поедут со «Шпалопропитки» в 17.03 и 17.35, на Мамаевом кургане они будут соответственно в 18.03 и 18.35. Со станции «Тракторная» с севера Волгограда электропоезд отправится в 17.40, на Мамаев курган он прибудет в 17.58.

Отметим, «Ротор» 9 ноября сыграет в 17-м туре группы 1 Второй лиги с командой «Кубань Холдинг». Встреча на «Волгоград Арене» начнется в 19.00. Это будет заключительный домашний матч для «сине-голубых» в 2022 году.