В Волгоградской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнено более 90% работ

В Волгоградской области за год отремонтируют и построят 450 км дорог. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В начале ноября в Волгоградской области более чем на 90% выполнены работы по строительству и ремонту дорог, заложенные в планы на 2022 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С начала года отремонтировали 106 улиц Волгограда и Волжского, а также участки региональных и межмуниципальных автотрасс. Работы еще на 11 дорожных объектах вышли на финишную прямую, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Идут работы и на 46 объектах, сдать которые должны в 2023-2024 годах. В основном это новые дороги, среди которых и масштабные проекты - первый этап Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, второй этап продления улицы Электролесовской. Разбили на несколько лет и реконструкцию улицы Латошинской, ремонт путепровода №8 на Третьей продольной, а также двух путепроводов на улице Александрова в Волжском.

Всего в этом году в регионе на дорожные работы по нацпроекту выделили 10 миллиардов 131 миллион рублей – это стоимость работ на трассах общей протяженностью порядка 400 километров. Еще около 50 километров дорог построят и отремонтируют по другим программам. В том числе продолжается строительство обхода Волгограда, ремонт мостов и путепроводов.

Кроме того, по нацпроекту «БКД» в Волгоградской области внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая поможет повысить безопасность на дорогах, снизить количество ДТП, а также защитить недавно отремонтированные дороги от перегруза. В этом году к комплексу подключат подсистемы мониторинга параметров транспортного потока и контроля над светофорами, а также систему видеонаблюдения и модуль координированного управления движением.