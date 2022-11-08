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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:37

В Волгограде школа-интернат попалась на мошенничестве с федеральным грантом

Из-за аферы было возбуждено уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Школа-интернат решила провести аферу с деньгами, выделенными по гранту

Школа-интернат решила провести аферу с деньгами, выделенными по гранту

Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская школа-интернат «Созвездие» попалась на мошенничестве с федеральным грантом. Он был предоставлен бюджетному учреждению в январе прошлого года на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи волгоградцам, у которых есть дети или которые хотят воспитывать в своих семьях сирот. Интернат заключил договоры с тремя работниками, которые обладают необходимой квалификацией. В 2021 по документам было проведено 315 консультаций. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В то же время в ходе надзорной проверки в 174 случаях не подтвердились данные об оказании услуг: по отдельным адресам указанные в документах граждане никогда не проживали, некоторые адреса являлись вымышленными, - добавили в ведомстве.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору». Расследованием занимается следственный отдел №3 СУ УМВД России по Волгограду.