Военные полигоны Волгоградской области готовят к зимним учениям

С декабря военные приступят к занятиям на полигоне. Фото: ЮВО.

Если школьники в России садятся за парты в сентябре, то у военнослужащих учебный год начинается 1 декабря. Пополнившие ряды российской армии срочники начнут обучение, в том числе практическое. Сейчас полигоны Южного военного округа готовят к учебному году, и менее чем через месяц военнослужащие приступят здесь к занятиям по огневой подготовке, вождению военной техники и т.д.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, специальные ремонтные бригады отремонтировали более 100 подвижных и стационарных мишеней. Они имитируют не только живую силу противника, но и авто- и бронетехнику, пулеметные и противотанковые расчеты. Также на полигонах оборудовали минные поля, проволочные заграждения и другие препятствия, преодолевать которые будут учить бойцов. За зиму им устроят более 30 учений разного уровня, к которым привлекут подразделения артиллерии и разведки, связи, танкистов, мотострелков и др.