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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 10:18

Афериста будут судить за причинение ущерба Волгограду на 860 тысяч рублей

Мужчина подделал документы на земельный участок, который в дальнейшем продали
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Уголовное дело было направлено в суд

Уголовное дело было направлено в суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде утвердили обвинение местному жителю, которого будут судить за мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Мужчина в январе 2019 года при помощи поддельного свидетельства о праве на наследование обманным путем оформил на сообщника земельный участок по улице Астраханской, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. В дальнейшем участок был продан, что причинило материальный ущерб городу на сумму более 860 тысяч рублей.

Афера была установлена во время проверки прокуратуры. Подделавший документы мужчина признал вину. Уголовное дело было направлено в Дзержинской районный суд областного центра. Мошеннику грозит до шести лет колонии.

Уголовное дело на сообщника афериста находится на стадии расследования.