В Волгограде судят трех участников дорожного конфликта за нападение на водителя с битой

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде трое участников дорожного конфликта 19 и 17 лет предстанут перед судом за нанесение тяжких травм 39-летнему водителю. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. Напомним, инцидент случился 12 июня в День России в Краснооктябрьском районе города-героя.

Молодой водитель «Тойоты» ехал в частном секторе, а вслед за ним двигался пикап «Мицубиси», который неоднократно мог врезаться в иномарку. Завязался конфликт.

- После этого, мужчина направился по месту своего жительства, а обвиняемый, в свою очередь, с целью дальнейшего разрешения конфликта, направился вслед за ним и позвал своего 19-летнего знакомого, - уточнили в следкоме.

На «помощь» также пришел 17-летний приятель. У дома потерпевшего разборки продолжились. Мужчина достал биту, его примеру последовали и молодые оппоненты. В итоге волгоградцу проломили голову.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.