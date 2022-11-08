В хуторе под Волгоградом увековечили имя героя СВО Рашида Салаватова

Фото: администрация Чернышковского района.

7 ноября в хуторе Алешкине Волгоградской области увековечили имя героя спецоперации на Украине Рашида Салаватова. В населенном пункте появилась мемориальная доска, посвященная старшему лейтенанту. На открытие пришли сотни жителей небольшого хутора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Чернышковского района.

33-летний Рашид Салаватов был командиром роты. Он отважно выполнял боевые задачи, до самого конца исполнял свой воинский долг перед Отечеством.

- Командир группы роты специального назначения погиб 20 марта, отдав жизнь за мир и безопасность нашей страны, до последней минуты оставаясь верным воинской присяге и своему Отечеству. 7 июля ему исполнилось бы 34 года, - рассказали в администрации.

За героизм, проявленный в борьбе с националистами, был посмертно награжден орденом Мужества.