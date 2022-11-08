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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 8:17

В Волгограде у самолета «Аэрофлота» произошли проблемы перед взлетом

Лайнер вернули на стоянку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пассажиры отправились в Москву на 2 часа позже

Пассажиры отправились в Москву на 2 часа позже

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утренний рейс «Аэрофлота» из Волгограда в Москву 8 ноября прошел не по расписанию. Вылет был запланирован на 5.55. Однако у самолета «Airbus А320» перед взлетом произошли проблемы. Он был возвращен с предварительного старта на стоянку из-за отказа генератора, сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

Однако рейс в столичный аэропорт «Шереметьево» из Волгограда, все-таки состоялся. Он вылетел с двухчасовым опозданием в 7.55, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани. Самолет благополучно приземлился в Москве в 9.28.