В Волгограде выбрали подрядчика для благоустройства бульвара на Титова

В Волгограде выбрали подрядчика для благоустройства четной стороны бульвара на Титова Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Волгограда определила подрядную организацию, которая продолжит масштабную реконструкцию бульвара вдоль улицы Титова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, этими работами займется ООО «Гринпарк», зарекомендовавшая себя при благоустройстве общественного пространства вдоль улицы Казахской, в сквере Чекистов и других объектов.

В 2023 году с наступлением тепла подрядчику предстоит продолжить реконструкцию четной стороны бульвара Титова в Краснооктябрьском районе.

- Организация реконструирует участок в границах многоквартирных домов №№14-32 от улицы им. М. Еременко до Таращанцев, в том числе зеленую зону, расположенную между проезжими частями, - уточнили в администрации.

Там появятся новое тротуарное покрытие, освещение, камеры видеонаблюдения, парковая мебель, зеленая зона.