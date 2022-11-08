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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 7:16

На юге Волгограда лихач сбил 33-летнего пешехода и скрылся

Полиция разыскивает нарушителя ПДД
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция разыскивает нарушителя ПДД

Полиция разыскивает нарушителя ПДД

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда разыскивает водителя «ВАЗ-21093», который 7 ноября сбил 33-летнего пешехода в Советском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, в шесть часов вечера мужчина переходил дорогу в дома №45 на улице Электролесовской. Для него горел «зеленый».

В это же время лихач за рулем отечественной легковушки мчал в сторону улицы Дауговской, причем по полосе встречного движения.

- Он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 33-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, - уточнили в полиции.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Виновник ДТП скрылся с места аварии, даже не оказав пешеходу помощь. Ему грозит ответственность.