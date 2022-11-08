Волгоградцы считают самой благородной профессию врача

Волгоградцы считают профессию медработника самой благородной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волгограда назвали самые самоотверженные профессии в 2022 году. В топ-3 вошли медработники, педагоги и военнослужащие. Самой благородной волгоградцы считают профессию врача, так ответили 23% респондентов, которые приняли участие в опросе SuperJob. На втором месте по самоотверженности учителя, получившее 12% голосов, на третьем – военнослужащие с 9%, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование.

По 6% волгоградцев отметили труд рабочих и сотрудников МЧС, по 4% - пожарных и дворников, по 3% — у инженеров и волонтеров. Также другими благородными профессиями, по мнению горожан, являются водители, правозащитники, журналисты, социальные работники, космонавты, повара, художники.

При этом 4% жителей Волгограда считают, что в каждой профессии есть самоотверженные и нравственные люди. А 8% респондентов ответили, что благородных профессий сейчас нет.