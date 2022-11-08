Роспотребнадзор: питьевая вода в Волгограде соответствует нормам

Вода из-под крана не опасна для здоровья и соответствует нормам. Фото: Андрей МИРЕЙКО

После аварии на канализационном коллекторе в Волгограде санитарные врачи ежедневно мониторят качество питьевой воды в системе городского водоснабжения. По итогам лабораторных исследований выявлены лишь единичные отклонения от санитарных норм по органолептическим показателям, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- По результатам проведенных исследований 3, 4 и 5 ноября 2022 года несоответствий по микробиологическим показателям во всех пробах не выявлено. По органолептическим показателям единичные пробы не соответствуют по цветности и мутности, - рассказали в ведомстве.

Тем временем, санитарные врачи вновь разрешили волгоградцам пить воду из-под крана, хотя она и отдает хлоркой. Открыли детсады, вернулись за парты и школьники. На всех городских водоочистных сооружениях после коммунальной аварии, когда в Волгу попали тысячи тонн фекальных стоков, ввели режим гиперхлорирования. Он остается как мера профилактики.