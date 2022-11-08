В Волгограде четверых десантников посмертно наградят орденами Мужества

Фото: музей-панорама Сталинградская битва.

15 ноября в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде родственникам четверых военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, передадут ордена Мужества. Младший сержант Андрей Гриев, рядовой Никита Душутин, рядовой Сергей Тереньтев, младший сержант Николай Бакаев представлены к наградам посмертно.

36-летний Николай Бакаев из Камышинского района всю жизнь посвятил службе. Он участвовал в спецоперации на Северном Кавказе, а затем и на Украине. Героически защищал мирное население и пал в бою мае этого года. 21-летний Никита Душутин родился и вырос в Краснослободске, служил в десантно-штурмовой дивизии. В ходе выполнения боевых задач погиб весной.

39-летний Андрей Гриев из Камышинского района служил в десантно-штурмовом полку. Он также участвовал в Чеченской кампании, затем отважно сражался в зоне СВО на Украине. 22-летний Сергей Тереньтев из Дубовского района также отличился на поле боя. Погиб в мае, выполняя свой воинский долг.