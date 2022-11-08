Президент наградил главу волгоградского облздрава медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Анатолий Себелев возглавляет облздрав с 2017 года Фото: Екатерина СИМОХИНА

Добросовестная работа председателя комитета здравоохранения Волгоградской области не осталась незамеченной в Кремле: накануне Анатолий Себелев попал в список тех граждан нашей страны, кто по указу Президента будет награжден государственными наградами РФ. В документе от 4 ноября говорится о заслугах главы волгоградского облздрава, за которые он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На то время, в которое Анатолию Себелеву пришлось стоять у руля в комитете здравоохранения, пришлась пандемия, перепрофилирование больниц в инфекционные госпитали, самоотверженные подвиги врачей, которые спасали пациентов с коронавирусом 24 часа в сутки. Сам Себелев руководил процессом не только из кабинета: он постоянно облачался в противочумный костюм и проверял работу инфекционок и поликлиник, реагируя на жалобы пациентов на отсутствие лекарств или персонала на нехватку СИЗов. Проблемы решались оперативно. Также приходилось контролировать строительство новых медучреждений области, которых за последние годы построено немало. Себелев входил в состав оперштаба по коронавирусу и постоянно докладывал, какие нагрузки свалились на систему здравоохранения, и как решаются проблемы.

Анатолий Себелев занял свой пост в конце декабря 2017 года, когда Владимира Шкарина назначили замом губернатора. Сначала он временно исполнял обязанности, потом избавился от приставки и.о. 59-летний специалист работает в комитете здравоохранения области с 2003 года.