Мобилизованные волгоградцы тренируются стрелять из автоматов и пулеметов Калашникова

Фото: Южный военный округ

В учебном центре минобороны РФ в Волгоградской области граждане, призванные во время частичной мобилизации, выполняют боевые стрельбы. Военнослужащие изучают особенности ведения боевых действий с учетом опыта проведения специальной военной операции, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа. Мобилизованные тренируются стрелять из автоматов и пулеметов Калашникова. Стрельбы проходят как по стоячим, так и появляющимся мишеням с места и в движении. Условия для упражнений постоянно усложняются.

Во время учений военные используют противогазы и общевойсковые защитные комплекты. Мобилизованные не только стреляют во время тренировок, а также обучается выбору и маскировке позиций, инженерному оборудованию.

- Дополнительно командирами подразделений в ходе стрельб оттачиваются навыки в управлении огнем подчиненных подразделений в назначенных секторах стрельбы с учётом наличия и расхода боеприпасов, - отметили в ЮВО.