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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:26

Под Волгоградом разыскали пропавших подростков

14-летняя школьница ушла из дома с 16-летним парнем
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Подростка нашли, с ней все в порядке.

Подростка нашли, с ней все в порядке.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские из Волжского разыскали без вести пропавшую 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома утром 7 ноября. Подростка нашли в поселке Самофаловка вместе с 16-летним парнем, родственники которого тоже подали заявление о розыске, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На поиски пропавшей девочки вышли наряды и патрули, волонтеры. Им было известно, что юная волжанка могла быть вместе с 16-летним студентом техникума, которого начали искать ночью 8 ноября. Утром парочку обнаружили в Городищенском районе. Сейчас с подростками работают полицейские, чтобы выяснить, почему они решили уйти из дома.