Под Волгоградом разыскали пропавших подростков

Подростка нашли, с ней все в порядке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские из Волжского разыскали без вести пропавшую 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома утром 7 ноября. Подростка нашли в поселке Самофаловка вместе с 16-летним парнем, родственники которого тоже подали заявление о розыске, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На поиски пропавшей девочки вышли наряды и патрули, волонтеры. Им было известно, что юная волжанка могла быть вместе с 16-летним студентом техникума, которого начали искать ночью 8 ноября. Утром парочку обнаружили в Городищенском районе. Сейчас с подростками работают полицейские, чтобы выяснить, почему они решили уйти из дома.