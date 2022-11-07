В Волжском в дачном массиве без вести пропала школьница

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском без вести пропала 14-летняя школьница. Наталья Звонарева ушла из дома в садовом некоммерческом товариществе «Строитель» утром 7 ноября и перестала выходить на связь. До сих пор неизвестно, где она находится. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Рост девочки 171 сантиметр, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Из дома она ушла в бежевой куртке, черных джинсах, черных кроссовках, белой вязаной шапке. Жителей Волгоградской области, которые видели школьницу, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть Управления МВД России по Волжскому), 8-927-251-90-59 (инспектор по делам несовершеннолетних).