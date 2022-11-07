Четыре района Волгограда 8 ноября оставят во тьме среди дня

Энергетики отключат свет в 4 районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 8 ноября 2022 года из-за плановых работ на городских электросетях отключат электричество в четырех районах Волгограда. Во тьме средь бела дня на несколько часов останутся жители нескольких десятков улиц, в основном частного сектора, в Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда 8 ноября оставят во тьме среди дня жителей улиц: Беломорская, №47-73, 10-38, Качинцев, №48-56, 56а, 62, 43, Красноярская, №1-15, 15а, 19, 21, 2-6, 6а, 8-16, 16а, 18, 18а, 20, 22, Колодезная, дома №6, 10-16, 16а, 20, 3-7, 15, 17,21, 22-26, Магистральная, №1-11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 2, 4а, 4-10, 12а, 12-22, Можайская, №2, 4а, 4-12, 10а, 1-5, 5а, 7, Ряжская, №50-56, 56а, 58-64, 43-59, Тищенко, 4. Отключения электричества продлятся с 10 до 17 часов.

В Советском районе Волгограда 8 ноября с 9.00 до 17.00 в зоне отключений электроэнергии будут улицы: Докторская, №105-111, 109а, 104-118, 112а, Крепильная, №103-111, Монтерская, №124-132, 103-109, 106-108, Некрасова, №103-113, 110, 116, 118, 135а, Сталеварная, №103-111, 102-116, 102а, Савёловская, №121, 121а, 123а, 123, 111, 102, 102а, 102б, Шахтерская, №102, 109, Шахтинская, №115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а, 146, а также Старый переулок, дома №138-146. И с 9 до 12 часов вырубят свет на улице Джамбулы Джабаева в домах №21/103, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/3, 44/24-44/29, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232, 44/317, 44/327.

В Кировском света не будет так же весь день – с 9.00 до 17.00. Локальный блэкаут объявят на шести улицах по адресам: Внуковская, №2-18б, 3-15, Верхнеднепровская, №1-7, 2-14, Каунасская, №21-29, 4-10, Клайпедская, №25-29, 14-18, Нижнеднепровская, №1-7, 4-12, Перещепинская, 5-13.

В Красноармейском районе среди коммунальных страдальцев во вторник с 9.00 до 16.00 окажутся жители улиц: 2-я Караванная, дома №1-15 и 2-16, 2-я Штурманская, №4-18, Удыгейская, №17-21, 22, 25. А с 9.00 до 14.00 отключат свет на улицах: Жасминовая, Клеверная, Мятная, дома №2-6, 14-18, Мандариновая, Маковая, Мраморная, Мускатная, Ирисовая, Рубиновая, Парниковая, дома №4-6, Пионовая целиком.