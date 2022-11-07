8 ноября СТ Волгограда сократят маршрут в связи с учениями по гражданской обороне

Трамваи будут ездить от ВГТЗ до ТРК Европа Фото: Эдуард Пальгунов

Во вторник, 8 ноября, скоростные трамваи Волгограда изменят схему движения на период комплексных межведомственных учений по гражданской обороне. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, с 10.20 до 11.30 часов СТ будут возить пассажиров от ВГТЗ по ТРК Европа. Уже в обед движение общественного транспорта вернется к штатному режиму работы.

Напомним, завтра в регионе запланированы масштабные учения. Волгоградцы не должны паниковать, если услышат звуки сирены. В это время сотрудники различных ведомств отработают вопросы по защите жителей области в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.