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НовостиОбщество7 ноября 2022 14:03

8 ноября СТ Волгограда сократят маршрут в связи с учениями по гражданской обороне

Трамваи будут ездить от ВГТЗ до ТРК Европа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Трамваи будут ездить от ВГТЗ до ТРК Европа

Трамваи будут ездить от ВГТЗ до ТРК Европа

Фото: Эдуард Пальгунов

Во вторник, 8 ноября, скоростные трамваи Волгограда изменят схему движения на период комплексных межведомственных учений по гражданской обороне. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, с 10.20 до 11.30 часов СТ будут возить пассажиров от ВГТЗ по ТРК Европа. Уже в обед движение общественного транспорта вернется к штатному режиму работы.

Напомним, завтра в регионе запланированы масштабные учения. Волгоградцы не должны паниковать, если услышат звуки сирены. В это время сотрудники различных ведомств отработают вопросы по защите жителей области в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.