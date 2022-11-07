Мобилизованных из Волгоградской области отправили к местам боевого слаживания

Мобилизованных проводили на полигоны. Фото: ЮВО

В Волгоградской области торжественно отправили к местам боевого слаживания очередную группу мобилизованных из числа резервистов. После практического курса одиночной подготовки в учебном центре Минобороны и проверки готовности их ждут занятия на полигонах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

- Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонным обмундированием, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, - рассказали в ЮВО.

С мобилизованными простились родные и близкие. Напутствие дали представители командования Южного военного округа, пришли проводить призванных по частичной мобилизации из резерва и юнармейцы.