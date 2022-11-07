В Волгограде за мошенничество осудят двух чиновников

Чиновникам грозит до 6 лет колонии. Фото: Семен ШПАК

7 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело двух чиновников администрации Краснооктябрьского района Волгограда. Теперь уже бывших замглавы района и замначальника отдела ЖКХ и работы с ТОС обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения и мелком взяточничестве, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По данным следствия, в марте 2022 года бизнесмен попросил замначальника отдела ЖКХ и работы с ТОС не отключать коммунальные ресурсы в его автосервисе, хотя приставы собирались демонтировать часть здания. Чиновник рассказал о просьбе замглавы района, и они решили заработать. Зная, что на праздниках отключения не будет, коммерсанту предложили решить его проблему за полмиллиона рублей. Деньги предприниматель передал замначальника отдела, тот 400 тысяч отдал своему начальнику, 100 тысяч оставил себе.

Во время расследования следователи СУ СКР выяснили, что замначальника отдела и до этого брал взятку – 3000 рублей за согласование места размещения мусорной площадки. При этом свою вину по делу о мошенничестве оба чиновника признали, а вот мелкую взятку – нет. Грозит бывшим руководителям района до шести лет колонии. Зато предпринимателя за помощь следствию от уголовного преследования освободили.