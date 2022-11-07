Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при взрыве на заводе в Волгограде

Следователи будут искать виновных в трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде завели уголовное дело после гибели 54-летнего рабочего при взрыве и последующем возгорании на заводе по производству радиаторов в Красноармейском районе. Дело возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшееся по неосторожности смерть человека», сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК России по Волгоградской области.

- В ходе расследования будут установлены конкретные лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда на производстве, - рассказали в ведомстве.

Как установили следователи, 25 октября 2022 года в одном из цехов завода воспламенилась алюминиевая пыль. Раздался мощный взрыв, в цехе выбило обшитую панелями стену, пламя охватило 40 квадратных метров площади. Во время ЧП погиб 54-летний оператор автоматической линии, еще трое рабочих получили травмы и ожоги. Сейчас двое уже выписались, один пострадавший продолжает лечение.

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, назначили серию экспертиз, изъяли техническую документацию.