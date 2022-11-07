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НовостиЭкономика7 ноября 2022 12:34

В Волгоградской области снять квартиру могут 38% семей

По доступности жилья для аренды регион занимает 36-е место
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Меньше половины волгоградцев могут снять квартиру

Меньше половины волгоградцев могут снять квартиру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области далеко не каждый житель может себе позволить не только купить жилье, но и арендовать его. Снять квартиру не может более половины волгоградцев. Волгоградская область заняла 36-е место в стране по доступности аренды жилья для семей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «РИА Рейтинг». Доля семей, которые могут позволить арендовать себе квартиру, в регионе составила 38,1%.

При составлении рейтинга учитывалась аренда типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек - двух взрослых и двух детей. Для съема жилья и повседневных расходов волгоградской семье в месяц нужно 68,9 тысячи рублей.

При этом на юге России в Волгоградской области ситуация оказалась лучше, чем в соседних регионах. Астраханская область заняла 53-е место по доступности квартир для аренды семьями, в месяц на съем и все траты жителям необходимо 77,3 тысячи рублей. Ставропольский край в рейтинге расположился на 55-м месте, Ростовская область - на 57-м, Краснодарский край – на 71-м.