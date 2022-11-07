В санитарно-защитной зоне «Каустика» в Волгограде высадили 11 тысяч деревьев

Фото: группа компаний «НИКОХИМ»

Более 11 тысяч деревьев высадили в санитарно-защитной зоне «Каустика» в Волгограде. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе предприятия. Это второй этап озеленения территории, прилегающей к промплощадке. Теперь общая площадь насаждений составляет порядка 11 гектаров.

Для озеленения специалисты фирмы «Оникс», выполнившей работы, выбрали белый тополь. Этот вид деревьев прекрасно переносит жаркое волгоградское лето и суровые зимы, но самое главное – не дает пух. Эта порода устойчива к различным условиям, хорошо приживается и прирастает. В целом на лесозащитную полосу у «Каустика» в рамках программы природоохранных предприятий с 2019 по 2023 года потратят 51 миллион рублей.

- За пять лет, в течение которых специалисты будут заботиться о деревьях, предполагается, что тополя достигнут высоты более шести метров. Лесозащитная полоса обеспечит долговечный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду, - отметили в пресс-службе предприятия.