В Волгоградскую область поступило почти 19 тысяч доз вакцины от COVID-19

Прививку можно сделать в поликлинике или в ТЦ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область получила очередную партию вакцины от коронавируса. 18,9 тысячи комплектов «Спутника V» сейчас распределяют по больницам и поликлиникам. На сегодня от COVID-19 в в регионе прививки сделали более 1,8 миллиона жителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Волгоградцы могут выбирать, какими способом привиться от ковида. Если не хотите делать укол, ввести вакцину могут назально. Прививки делают во всех поликлиниках, в больницах, а также в трех ТРК Волгограда и Волжского. Параллельно можно пройти вакцинацию от гриппа. Такую прививку в этом сезоне уже сделали более 1.1 миллиона человек, в том числе 248 тысяч детей и подростков.

Заболеваемость коронавирусом сейчас невелика. За минувшие сутки подтвердили тестами диагноз всего у 40 человек.