В центре Волгограда мужчина ножом испортил иномарку знакомого

Полицейские нашли того, кто испортил автомобиль волгоградца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел МВД в Центральном районе Волгограда обратился 56-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то расцарапал его автомобиль «Volkswagen Polo», который был припаркован во дворе. Участковый нашел и задержал подозреваемого в порче иномарки. Им оказался 59-летний ранее судимый знакомый автомобилиста. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный мужчина сознался, пояснив, что у него со знакомым возник конфликт. Чтобы отомстить, он решил поцарапать автомобиль приятеля ножом. Мужчина исцарапал фары иномарки, а также проколол колеса, после чего убежал. Подсчитывается сумма ущерба. А полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».