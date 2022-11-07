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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:50

В центре Волгограда мужчина ножом испортил иномарку знакомого

За месть после ссоры на волгоградца могут возбудить уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские нашли того, кто испортил автомобиль волгоградца

Полицейские нашли того, кто испортил автомобиль волгоградца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел МВД в Центральном районе Волгограда обратился 56-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то расцарапал его автомобиль «Volkswagen Polo», который был припаркован во дворе. Участковый нашел и задержал подозреваемого в порче иномарки. Им оказался 59-летний ранее судимый знакомый автомобилиста. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный мужчина сознался, пояснив, что у него со знакомым возник конфликт. Чтобы отомстить, он решил поцарапать автомобиль приятеля ножом. Мужчина исцарапал фары иномарки, а также проколол колеса, после чего убежал. Подсчитывается сумма ущерба. А полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».