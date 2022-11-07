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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:37

В Волгоградской области в 2022 году число заболевших коклюшем выросло до 1714 человек

Это на 606 заболевших больше, чем за весь прошлый год
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости коклюшем в регионе.

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости коклюшем в регионе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в России наблюдается подъем заболеваемости кокшлюшем. В Волгоградской области за 9 месяцев этой инфекцией заразились 1714 жителей. Для сравнения – за весь прошлый год коклюш диагностировали у 1108 человек. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Для того, чтобы избежать последствий в виде бронхита, плеврита, коллапса легкого, гипоксии, пневмонии необходимо вакцинироваться. Детям нужно делать прививки с трехмесячного возраста. Всего проводится три процедуры через каждые полтора месяца.

- У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни. Так же могут быть и другие осложнения: синусит, отит, обезвоживание, судороги, отставание в развитии, - предупреждает Роспотребнадзор.

У взрослых же коклюш вызывает осложнения в виде судорог и энцефалопатии. Непривитые дети более чаще и сильнее, чем привитые.