В Волгоградской области в 2022 году число заболевших коклюшем выросло до 1714 человек

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости коклюшем в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в России наблюдается подъем заболеваемости кокшлюшем. В Волгоградской области за 9 месяцев этой инфекцией заразились 1714 жителей. Для сравнения – за весь прошлый год коклюш диагностировали у 1108 человек. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Для того, чтобы избежать последствий в виде бронхита, плеврита, коллапса легкого, гипоксии, пневмонии необходимо вакцинироваться. Детям нужно делать прививки с трехмесячного возраста. Всего проводится три процедуры через каждые полтора месяца.

- У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни. Так же могут быть и другие осложнения: синусит, отит, обезвоживание, судороги, отставание в развитии, - предупреждает Роспотребнадзор.

У взрослых же коклюш вызывает осложнения в виде судорог и энцефалопатии. Непривитые дети более чаще и сильнее, чем привитые.