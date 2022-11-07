В Волгограде за 37,4 млн продолжат благоустройство возле музея «Старая Сарепта»

Благоустройство вокруг музея продолжится. Фото: мэрия

В Красноармейском районе Волгограда в 2023 году продолжится благоустройство территории возле музея-заповедника «Старая Сарепта». За 37,4 миллиона рублей на общественном пространстве обновят пешеходно-прогулочные зоны и приведут в порядок площадь Свободы. Мэрия объявила конкурс на определение подрядчика, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

В этом году обновили участок между больницей №15 музеем-заповедником. На площади Свободы реставрируют братскую могилу воинов 57-й и 64-й армий. В следующем году стартует второй этап – по итогам рейтингового голосования пространство у музея заняло первое место. Пешеходные дорожки замостят плиткой нескольких видов, на зеленой зоне уложат газон, высадят растения, также здесь сделают автополив, ограждения. В зоне отдыха установят лавочки и урны, а на пешеходной дорожке в сторону проспекта Героев Сталинграда появится входная арка.

Согласно документам, работы начнутся с 3 апреля. Пока подрядчик сможет подготовить технику и материалы. Завершить благоустройство должны к 31 октября 2023 года.