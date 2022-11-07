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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 8:49

В Волгограде судят похитившего у горожан 6,2 млн рублей мошенника

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда передала в суд уголовное дело в отношении 41-летнего обвиняемого в мошенничестве мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, аферист похитил у 13 обманутых им жителей более 6,2 млн рублей.

Волгоградец работал на преступников, с которыми познакомился по интернету. Он действовал по популярной схеме – «ваш родственник попал в ДТП». Одни злоумышленники звонили жертвам и требовали деньги за освобождение от уголовной ответственности, а подсудимый приезжал за крупными суммами. Ему причиталось10% от дохода, остальное перечислял «работодателю».

- Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд мужчине грозит до 10 лет, - уточнили в прокуратуре.

Уголовные дела в отношении сообщников выделены в отдельное производство.