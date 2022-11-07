В Волгоградской области за месяц уменьшились зарплаты

В Волгоградской области снизились зарплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Росстат опубликовал данные по среднемесячной номинальной зарплате в августе в Волгоградской области. Она составила 40 893 рубля – это меньше, чем было месяцем ранее. В июле средняя зарплата у волгоградцев была 42 014 рубля – на 1 122 рубля больше, чем в августе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат.

В среднем по Южному федеральному округу среднемесячная номинальная зарплата в августе составила 43 832 рублей, что меньше, чем было в июле - 44 246 рублей. Выше всего она в Краснодарском крае – 47 232 рубля, в Астраханской области средняя зарплата в августе – 47 210 рублей. Выше, чем в Волгоградской области она и в Ростовской – 43 327 рублей.

Отметим, жители Волгоградской области хотят в месяц зарабатывать 174 тысячи рублей.