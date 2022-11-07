Волгоградцу для счастья нужно 174 тысячи рублей в месяц

Волгоградцу для счастья нужно 174 тысяч рублей в месяц Фото: Артем ЛЕНЦ

174 тысячи рублей в месяц мечтают зарабатывать жители Волгограда. Именно такая сумма позволит среднестатистическому горожанину чувствовать себя счастливым и ни в чем себе не отказывать. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали эксперты SuperJob, которые провели опрос.

Примечательно, что за последние три года сумма желаемого дохода практически не изменилась. В 2018-м горожане хотели получать 170 тысяч, в 2019 – 170 тысяч, в 2021 – 162 тысячи. А в этом году из-за инфляции «цена счастья» выросла. В целом россияне хотят зарабатывать от 190 до 205 тысяч рублей ежемесячно.

- Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы, - отметили специалисты SuperJob.