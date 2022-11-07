26 километров линий освещения установили вдоль трасс и новых улиц в Волгоградской области

Переходить дорогу становится безопаснее. Фото: администрация Волгоградской области.

26,2 километра линий искусственного освещения появились вдоль дорог Волгограда и области с начала 2022 года. Об этом сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона. Светильники ставят вдоль автомагистралей как на трассах, так и на новых улицах города в строящихся ЖК. Также дополнительно освещают пешеходные переходы.

Большая часть смонтированных в этом году линий приходится на новый участок трассы в обход поселка Максима Горького. Возле хуторов протянули всего семь с половиной километров электросетей (светлее стало в Алексиковском, Креповском, Ольшанке и станице Нехаевской, а также на трассе «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино»).

Освещение появилось также на двух новых дорогах в Советском районе Волгограда возле разрастающихся жилых комплексов. В Волжском, по данным облкомдортранса, 124 новых фонаря смонтировали для повышения безопасности дорожного движения на 102 пешеходных переходах.