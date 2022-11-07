Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2022 7:01

ВАИ проверила автомобили волгоградских военнослужащих перед зимой

Военным объяснили особенности вождения в сложную погоду
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области военная автомобильная инспекция провела занятия по использованию машин зимой с военнослужащими радиационной, химической и биологической защиты. Личному составу объяснили способы контраварийного вождения и эксплуатации автомобилей в сложных погодных условиях. Были даны советы по безопасной езде в различных дорожных ситуациях. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

- На учебных местах военнослужащие отработали оказание первой медицинской помощи, просмотрели обучающие ролики и мотивирующие короткометражные фильмы, - отметили в ЮВО.

Кроме того, военная автомобильная инспекция осмотрела готовность личных машин военнослужащих к зиме. Сотрудники ВАИ проверили, есть ли в автомобилях незамерзайки, огнетушители, аптечки, знаки аварийной остановки, зимняя резина, буксирные тросы и детские автокресла.