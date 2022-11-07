Названы самые густонаселенные и вымирающие районы Волгограда Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главы районов Волгограда опубликовали отчеты о проделанной за 9 месяцев 2022 года работе. В частности, отчитались о численности населения города-героя. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальные документы, самым густонаселенным районом можно назвать Дзержинский. Там проживает порядка 180 тысяч человек. А вот самым малонаселенным по праву считается Ворошиловский, где вдвое меньше жителей – всего 78 тысяч человек.

Второе место занимает Красноармейский район с почти 160-тысячным населением. Дальше идет Краснооктябрьский – в нем проживает почти 142 тысячи горожан. В Тракторозаводском чуть меньше – порядка 136 тысячи, в Советском – более 128 тысяч.

А вот в Кировском цифры куда меньше. По данным главы района, на юге Волгограда живет почти 98 тысяч человек. Центральный недалеко ушел от Ворошиловского. По статистике, в центре города-героя живут всего 85 тысяч волгоградцев.