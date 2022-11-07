Волгоградский спецназовец ВДВ награжден орденом Мужества за участие в СВО

Фото из архива музея-панорамы "Сталинградская битва"

Десантник из Волгоградской области Сергей Кычанов был награжден орденом Мужества за штурм Гостомеля в ходе специальной военной операции. Военнослужащий родился в Николаевском районе, затем переехал в Камышин.

Сергей Кычанов около десяти лет служит в Вооруженных Силах РФ по контракту. Волгоградец служит в спецназе ВДВ. 24 февраля его отряд оказался на передовой и первым выполнил воинский долг. После десантирования с вертолета МИ-8 волгоградский военнослужащий уничтожил снайперскую позицию и группу противников, позволив своим товарищам приблизиться ближе.

Напомним, за штурм Гостомеля орденом Мужества был награжден еще один десантник из Волгоградской области Александр Каравай.