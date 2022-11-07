В Волгограде силовики разогнали закрытый концерт «злых» рэперов

Участник коллектива пожаловался на травлю. Фото: страничка ALEXMERSER в VK.

Не утихает скандал, связанный с выступлением в Волгограде коллектива LEXMERSER x INQUEENSITION, которое было запланировано в одном из ночных клубов в Речпорту 29 октября. Билеты продавали только категории 18+, но волгоградским общественникам и это не понравилось. Они устроили шум, назвав это шабашем сатанистов во время проведения СВО, после чего концерт организаторы были вынуждены перенести на закрытую площадку. Но и его разогнали, рассказали музыканты. Правоохранители в масках и касках ворвались в самом начале выступления, которое пришлось прервать.

После этого коллектив заявил, что больше не приедет в Волгоград. А теперь участник группы ALEXMERSER пожаловался на травлю, которая началась после отмены концерта.

- После срыва концерта в Волгограде общественники не оставляют меня в покое! Взялись уже за мою семью, как-то нашли мою маму и пишут в телеграмме в чат её дома всякие гадости про меня! Явно клевещут на меня, - пожаловался музыкант своим подписчикам. Он также заявил, что не относится ни к нацистам, ни к сатанистам, а просто делает музыку, ничего не пропагандируя.

- Я вне политики, но я люблю свою страну! Меня уже эмоционально пытаются извести, раз по закону у них не получилось. Я знаю, что я прав, закон я не нарушаю, творчество это творчество!, - говорит затравленный музыкант.