В Волгограде 7 ноября отключат свет в четырех районах города

Энергетики выполняют плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник в четырех районах Волгограда начнется с плановых отключений электроэнергии, о которых энергетики предупредили потребителей накануне. Компания «Россети Юг – Волгоградэнерго» опубликовала график отключений света на 7 ноября, в него попали Ворошиловский, Советский, Красноармейский и Тракторозаводский районы. В последнем отключения – самые масштабные, в списке 20 с лишним улиц. Зато на севере города свет вернется уже к полудню.

В других районах электричества не будет до 16-17 часов. Жителям нужно запастись терпением. Отключения нужны энергетикам для проведения профилактических и ремонтных работ на электросетях, чтоб потом оборудование работало без сбоев.

Где в Волгограде отключат свет 7 ноября

Ворошиловский район

С 9.00 до 16.00

ул. Кузнецкая, 34, ул. Ардатовская, 16.

С 9.00 до 17.00

ул. Буханцева, 32

Тракторозаводский район

С 9.00 до 12.00

ул. Новая, 44, 48-54, 32, 38

ул. Бакунина, 1, 5, 11, 17

ул. Могилевича, 60-68, 55-73,

ул. Базовая, 1, 3, 2-8,

ул. Саратовская, 1-11, 11а, 2-18, 18а,

ул. Янтарная, 66-84, 67-83,

пер. Красина, 3-11, 4-10, 13-25,

ул. Баумана, 66, 68, 70-84, 57-75

ул. Водопадная, 1-11, 2-20,

ул. Муромская, 1-21, 21а, 2-14, 4б,

ул. Боткина, 88, 68, 70,

ул. Метростроевская, 54, 60-78, 43а, 45, 57,

ул. Котельникова, 28-54, 53-71, 53а,

ул. Луговского, 56а

ул. Ясная, 6-26, 7-25, 23а, 28а, 28б, 28-44, 27-55, 21-25

ул. Лазурная, 16-24, 24/1, 24/2,

ул. Мечетинская, 3,14а-24а,

пер. Ногина, 5, 6, 11, 12,

ул. Могилева, 48-58а, 43-53,

пер. Памирский, 6,

ул. Щепкина, 10-54, 11-55.

Красноармейский район

С 9.00 до 17.00

ул. Колесная, 70-88, 88а, 72а, 74, 99-133

ул. Куйбышева, 87-107,

ул. Дачная, 54-98, 148, 154, 154а, 152, 101, 105, 109, 111, 127, 129, 131, 133, 139, 125-133, 151, 153,

ул. Мятная, 2-6, 14-18,

ул. Маковая,

ул. Ирисовая,

ул. Рубиновая,

ул. Мускатная,

ул. Парниковая, д.4-6,

ул. Мандариновая,

ул. Пионовая,

ул. Мраморная,

ул. Клеверная,

ул. Жасминовая.

Советский район

с 9.00 до 17.00

ул. Ухтомского, 4,

ул. Калининградская, 14, 16, 18-24, 18/1, 20/1, 22/1,

ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 17,

ул. Ухтомского д.4.