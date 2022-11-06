На видео попало форсирование реки на танках с участием мобилизованных волгоградцев

Фото: скрин видео телеграм-канала "Мобилизация. Волгоградская область".

Мобилизованных жителей Волгоградской области учат форсировать реку на танках. 6 ноября кадры тренировки, которая проходит на острове Зеленом в Волжском, опубликовали в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область».

Отметим, что форсирование водных объектов – важное упражнение для механика-водителя и экипажа. Чтобы выполнить поставленные боевые задачи во время наступательных операций в зоне СВО, военные должны пройти основательную подготовку.

Добавим, мобилизованные волгоградцы регулярно тренируются в учебных центрах Минобороны на территории региона. Они учатся штурмовать и зачищать населенные пункты, оказывать медицинскую помощь, осваивают тактику ведения современного боя и многое другое.