Десантника из Волгоградской области наградили орденом Мужества за штурм Гостомеля

Фото из личного архива героя публикации.

За героизм, проявленный в штурме аэропорта Гостомель в самом начале спецоперации на Украине, десантник Александр Каравай из Волгоградской области был награжден орденом Мужества. Военнослужащий родом из Камышинского района, он родился в селе Щербаковка. Высокий, крепкий мужчина связал свою жизнь с контрактной службой в ВДВ.

В наградном листе говорится, что 24 февраля, когда началась СВО, в составе тактического десанта Александра перебросили в аэропорт. Находившихся в военном вертолете МИ-8 спецназовцев во время перелета через Днепр обстреляли из ПЗРК и пулеметов. Противник был уверен, что десантники не долетят до цели, однако им удалось высадиться, правда, за позициями передовых подразделений. Под плотным огнем ВСУ военные РФ прорвались на уже занятые другой группой позиции. Александр руководил подгруппой, которая успешно выполняла поставленные задачи. Десантники героически держали оборону, а 25 числа пришла подмога.

Родные и близкие очень гордятся подвигом Александра. О нем рассказывают в его родной школе.

«Мы, учителя и ученики твоей родной школы, гордимся! Ты настоящий Герой нашего времени! Пусть Господь бережет тебя и всех ребят сослуживцев. Ты - пример нашим ребятам был в спорте, теперь и в ратном деле», - написала педагог Людмила Диденко.

Добавим, что раньше Александр увлекался спортом – участвовал в марафонах. У него есть жена и ребенок.

Напомним, военкор «КП» Александр Коц рассказал, как «гостомельские богатыри» штурмовали и обороняли аэропорт.