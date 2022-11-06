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НовостиЗдоровье6 ноября 2022 11:47

В гериатрический центр Волгоградской области поступило 12 современных аппаратов

Оснащение центра реализуется в рамках нацпроекта «Демография»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Новое медицинское оборудование поступило в гериатрический центр на базе Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации региона. 12 современных аппаратов помогут людям старшего поколения на ранних стадиях выявлять заболевания и лечить их.

- В центр поступили электрохирургическая и стоматологическая установки, а также эндоскопическое оборудование, - уточнили в облздраве.

Ранее в госпиталь закупили 64-срезовый компьютерный томограф, реабилитационное, лабораторное и кислородное оборудование. Реализация регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» позволяет волгоградцам получать необходимую медпомощь. В этом году более 5 тысяч пациентов получили помощь.