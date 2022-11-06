Кабмин одобрил создание особой экономической зоны в Волгоградской области

Постановление подписано председателем правительства РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области появятся особые экономические зоны - Новочебоксарск» и «Химпром». Об этом volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правительства РФ. Документ 3 ноября подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Благодаря крупным инвестициям, в будущем регион должен стать лидером по производству химической продукции.

В экономическую зону «Новочебоксарск» войдет пять крупный компаний, работающих в химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслях. Новые предприятия создадут 1086 рабочих мест. Общая сумма инвестиций – около 13 млрд рублей.

Зона промышленно-производственного типа «Химпром» будет производить метанол, уксусную кислоту, биопротеины и различные химические средства.

- На сегодняшний день о своём намерении работать в этой ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты свыше 91 млрд рублей и создадут 837 рабочих мест, - уточнили в пресс-службе правительства РФ.