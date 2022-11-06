В Волгограде жители Тулака остались без воды Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Коммунальщики устраняют последствия очередной аварии, в результате которой жители микрорайона Тулака в Советском районе Волгограда остались без воды. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», трубопровод был поврежден во время земляных работ у дома № 8/1. Рабочие сразу же приступили к восстановлению коммуникаций

- Все потребители, кроме жителей одного МКД по улице Тулака № 8/1, получают ресурс в полном объеме. В ближайшее время ремонтные работы по данному адресу также будут завершены, после чего водоснабжение возобновится, - отметили в «Концессиях».

Напомним, 27 октября в Ворошиловском районе на канализационном коллекторе случилась крупнейшая коммунальная авария, из-за которой жители в частности Совестного района также остались без водоснабжения.