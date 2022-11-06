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НовостиОбщество6 ноября 2022 8:01

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков и тумана

В регионе не ожидается осадков
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как и обещали синоптики, в начале ноября Волгоградскую область накроет холодный фронт. Облачное небо в совокупности с низкими температурами заставляют волгоградцев укутываться в теплые куртки и шарфы. Рабочая неделя в регионе начнется с ночных заморозков и туманов.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в областном Гидрометцентре, 7 ноября ночью -3...+2 градуса, а днем всего лишь 0...+5. В Волгограде в темное время суток ожидается -1...+1, днем +3...+5 тепла.

Солнца будет очень мало. Утром отдельные районы накроют туманы. При этом ветер заметно стихнет. Юго-западные порывы достигнут 5-10 метров в секунду.