Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков и тумана

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с ночных заморозков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как и обещали синоптики, в начале ноября Волгоградскую область накроет холодный фронт. Облачное небо в совокупности с низкими температурами заставляют волгоградцев укутываться в теплые куртки и шарфы. Рабочая неделя в регионе начнется с ночных заморозков и туманов.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в областном Гидрометцентре, 7 ноября ночью -3...+2 градуса, а днем всего лишь 0...+5. В Волгограде в темное время суток ожидается -1...+1, днем +3...+5 тепла.

Солнца будет очень мало. Утром отдельные районы накроют туманы. При этом ветер заметно стихнет. Юго-западные порывы достигнут 5-10 метров в секунду.