В волгоградском ЦПКиО установили инженерные сети для ледового катка

Фото: директор ЦПКиО Андрей Еркин

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вовсю готовятся к зиме. Рабочие устанавливают 80-метровую трассу для снежных горок, которые в прошлом сезоне пользовались популярностью, а также благоустраивают зону для ледового катка. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, на дне водоема установили инженерные сети для заморозки воды. Всю зиму волгоградцы смогут получать удовольствие от катания на коньках.

- Сети установлены на постоянной основе. Сверху будет засыпаться пирог из морской гальки толщиной 6 см. Лёд над галькой будет напоминать замерзшее озеро, - уточнил руководитель парка.

Пуско-наладочные работы и заливка льда начнутся в конце ноября, после установки холодильного оборудования. Также идет благоустройство территории вокруг катка.